أمن تلمسان يفكك وكر دعارة داخل حي قصديري

موازاة مع تفكيك شبكة لترويج المخدرات والمهلوسات

تمكنت، أول أمس، مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تلمسان، خلال مداهمة مشتركة برفقة رجال الدرك الوطني، من تفكيك وكر للرذيلة يقع وسط حي قصديري معروف محليا باسم المدرس، وهو أحد الأحياء الشعبية العتيقة المعروفة بانتشار البنايات القديمة الآيلة للسقوط، والتي تستعملها عصابات الإجرام في الدعارة وترويج المخدرات والخمور.

خلال مداهمة أحد المساكن تم القبض على ثلاث فتيات متلبسات بممارسة الفعل المخل بالحياء مع رجلين، كما استرجعت قوات الأمن سجائر ملفوفة بالمخدرات وواقيات جنسية وحبوب لمنع الحمل.

كما توسعت مداهمات القوات الأمنية المذكورة إلى وسط المدينة، أين تم تنقيط 70 شخصا مع حجز قرابة 200 غرام من الكيف وكمية تزيد عن 50 قرصا مهلوسا.

إلى جانب توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة المتاجرة في المخدرات، ناهيك عن توقيف شخص محل بحث في قضية سرقة.

كما أسفرت ذات العملية التي استحسنها السكان عن توقيف شخصين بحوزتهما 5 أسلحة بيضاء مع كمية من المؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك وتنفيذ الاعتداءات، وقدم الموقوفون أمام النيابة العامة لمحكمة تلمسان في انتظار محاكمتهم.