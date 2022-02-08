أمن تيزي وزو يكشف اعترافات المتورطين في المتاجرة بالأسلحة الحربية
كشف أمن ولاية تيزي وزو في بيان له، اليوم الثلاثاء، عما ورد في تسجيل مصور لاعترافات شخصين. مشتبه في تورطهما في قضية المتاجرة بالأسلحة، من الصنف الرابع “أسلحة حربية”. ينشطون ضمن شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص ينحدرون من ولاية تيزي وزو.
هذه الأسلحة الحربية والمتمثلة في 3 بنادق مضخية التي كان يتاجر بها عناصر الشبكة الإجرامية. كانت موجهة لتحقيق مآرب عصابات إجرامية أو منظمات إرهابية بالجزائر.
القضية عالجتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية تيزي وزو. تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو.
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا التي أصدرت في حق أفراد الشبكة أمر بالإيداع.
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حجز أسلحة نارية وبدلات وشارات عسكرية وتوقيف شخصين في تيزي وزو
تمكن أفراد الدرك الوطني بفرقة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو الأسبوع المنقضي من توقيف شخصين وحجز أسلحة نارية وذخيرة و أزياء عسكرية بحوزتهما، إلى جانب شارات عسكرية خاصة بالرتب.
وحسبما علمته “النهار” من مصادر مطلعة فان العملية قد آتت اثر ورود معلومات بشان تداول أسلحة نارية على مستوى قرية “بني زمنزر “. من طرف مشتبه فيهما يقطنان بنفس القرية ويتعلق الأمر بالمدعو “ل.م” 34 سنة عامل بشركة خاصة بتحويل النفايات وصديقه المجوهراتي “ب.ا” 41 سنة .
وبعد مداهمة منزل المشتبه بهما تم العثور لدى الأول على بندقية صيد وكميات هائلة من الخراطيش عيار 12 و 16 ملم. فضلا عن آلة لصنع الخراطيش بينما تم ضبط في بيت الثاني الذي. وفي لحظة توقيفه بندقية صيد و كميات هائلة من الذخيرة من بينها 138. خاصة بعيار 16 ملم. وكميات أخرى من عيار 12 ملم موضوعة داخل أربع علب .
كما عثر رجال الدرك خلال عملية تفتيش المنزل العائلي لهذا الأخير على لباسين عسكريين كاملين احدهما تابع للقوات الخاصة وآخر يخص المشاة. فضلا عن العثور على ثلاث شارات لرتب عسكرية ويتعلق الأمر بكل من رتب رقيب وملازم وعقيد.
وخلال التحقيق مع الموقوفين على مستوى الضبطية اعترف أحدهما بما عثر بحوزته. مصرحا انه قد تحصل عليها في سنة 2014. أين كان يبلغ من العمر 26 سنة لما أدى واجبه للخدمة الوطنية بورقلة.
حيث تم تكليفه بالمكان الخاص بالبدلات ولواحقها. حيث استغل الفرصة وقام بأخذها من هناك خلسة وحسبه من اجل الاحتفاظ بها كذكرى. وحسبه انه لم يستولي على شارات وأزياء أخرى وأغراض أخرى باستثناء ما تم حجزه لديه.
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أكدت مديرية التربية لولاية تيزي وزو غلق ثانويتين لمدة 10 أيام وهما ثانوية حامل لعمارة ابتداء من 9 جانفي 2022. وثانوية المجاهد المتوفي آيت أحمد محند والحسين ابتداء من 13 جانفي 2022 بسبب كورونا.
وجاء في بيان مديرة التربية لتيزي وزو أن صفحات الفيسبوك تداولت أنباء عن غلق عدة مؤسسات تربوية بسبب وباء كورونا. مما أثار موجة من الحيرة في أوساط التلاميذ وأوليائهم وكذا الموظفين.
وأشارت مديرية التربية أنه تم غلق هاتين الثانويتين دون غيرهما. وقد تم ذلك بناء على تقرير مصالح علم الأوبئة والطب الوقائي وبالتشاور مع والي الولاية.
وأكدت أنها تتابع عن كثب مع مصالح الصحة وعندما تقتضي الضرورة يتم اتخاذ الإجراءات.