أمن خميستي يوقف شاب أختطف وأحتجز فتاة بتيبازة

أوقفت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري خميستي شاب في الثلاثينيات من العمر قام باختطاف واحتجاز شابة تنحدر من بلدية فوكة بتيبازة.

وقام الشاب بالإعتداء عليها بالضرب والجرح المؤدي إلى عاهة حيث تسببت لها ضربات على مستوى الأذن في إصابة الغشاء الطبلي.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي أمن ولاية تيبازة مكالمة على الرقم الأخضر تفيد من خلالها سيدة أن إبنتها إتصلت بها تطلب النجدة وأنها مختطفة ومتواجدة على مستوى إقليم دائرة بوسماعيل، لتباشر مصالح أمن الإقليم تحرياتها حيث تمكنت في ظرف وجيز بعد الإتصال الأخضر من تحديد مكان تواجد الفتاة التي إستغلت نوم الجاني الذي كان في حالة سكر لتجري إتصالاتها، ليتم إقتحام المنزل الذي حولت له الضحية بإذن من وكيل الجمهورية أين تم إنقاذ الفتاة في حين تمكن الجاني من الفرار إلى وجهة مجهولة، غير أن التحقيقات مكنت من توقيفه ساعات بعد عملية الفرار.

مصالح الشرطة القضائية لخميستي والتي حررت الفتاة من خاطفها قدمت مساء اليوم الجاني أمام نيابة محكمة القليعة وبعد تحويل الملف للقاضي التحقيق تم إيداع الجاني المشتبه فيه الحبس المؤقت عن جناية حجز فتاة والإغتصاب والضرب والجرح العمدي الذي قد يؤدي إلى عاهة مستديمة.