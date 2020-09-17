أمن سعيدة ينحج في تحرير قاصر تعرضت للإحتجاز والإغتصاب

تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بأمن و لاية سعيدة من إسترجاع قاصر لم تبلغ سن الرشد يتعلق الأمر بالطفلة المدعوة” ش ش أ “من مواليد 2005.

والتي كانت ضحية عملية احتجاز واغتصاب من طرف المدعو” ب-ع” البالغ من العمر 35 سنة.

العملية وإثر معلومات مكنت من إسترجاع الضحية التي إحتجزت لازيد من 25 يوم من طرف الجاني وتنفيذا لاوامر نيابة الجمهورية تم وضع الجاني بتهمة الضرب والإحتجازو الاغتصاب بغرفة الامن حتى يتم تقديمه أمام نيابة الجمهورية.

كما سيتم عرض الضحية امام الجهات الطبية المختصة للتاكد من الفعل المخل بالحياء في حين نرافق الضحية من الجانب النفسي