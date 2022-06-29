أمن عنابة يحجز أكثر من 25 ألف قرص مهلوس ويوقف شخصين

حجز أفراد فصيلة الأبحاث التابعة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة، ازيد من 25 الف قرص مهلوس.

كما تم توقيف شخصين تتراوح اعمارهم ما بين 23 و 29 سنة ينحدران من ولايتي عنابة و الوادي.وذلك بتهمة المتاجرة وتهريب المواد الصيدلانية بطريقة غير شرعية.

وأسفرت العملية عن حجز ازيد من 25500 قرص مهلوس من نوع بريڨابالين كانت مخباة باحكام داخل سيارة سياحية من نوع داسيا لوقان.

وبعد استكمال التحريات و الاجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات المختصة قضائيا.