أمن ولاية عنابة يكشف حيثيات وفاة شخص بسيدي عمار

أخبار الجزائر
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أمن ولاية عنابة يكشف حيثيات وفاة شخص بسيدي عمار صور من الأرشيف
بقلم ناصر قلال

أصدر مديرية أمن ولاية عنابة بيانًا توضّح فيه حيثيات وفاة شخص عقب توجّهه لمقر الأمن الحضري بسيدي عمار، ظهيرة اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أنّ المعني الّذي توفي ظهر اليوم، لفظ أنفاسه الأخيرة بالعيادة المتعددة الخدمات بسيدي عمار بعد أن تقدم إلى مقر الأمن الحضري الخارجي بسيدي عمار أين كان في حالة صحية غير مستقرة وأصيب بوعكة صحية سقط على إثرها على الأرض مما تطلب نقله على جناح السرعة إلى العيادة ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

من جهته وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار أمر بفتح تحقيق في القضية وهو ماكان مطالبًا لعدد كبير من عائلة وأصدقاء المعني صاحب 39 سنة.


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