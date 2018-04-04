أطاحت عناصر فرقة الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية عين تموشنت أمس الأربعاء بشبكة إجرامية مختصّة في تهريب المخدّرات.

عبر الحدود الجزائرية المغربية ، للمتاجرة بها ومكّنت العملية من توقيف شخصين وحجز 4 كلغ من الكيف المعالج.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود أشخاص مشتبه فيهم بصدد التحضير لعملية نقل كمية من المخدرات على متن مركبة نفعية.

وعليه تم فتح تحقيق بنصب حاجزا أمنيا بأحد مخارج مدينة عين تموشنت، على إثرها تم توقيف المركبة المشبوهة.

حيث تم العثوربعد تفتيشها على كمية من المخدرات قدرت ب 4 كلغ من الكيف المعالج على شكل 4 طرود.

ملفوفة بشريط لاصق كانت مخبأة بإحكام بداخلها و كذا توقيف الراكبين و يتعلق الأمر بكل من السائق السائق وشريكه ذي 23 سنة.

ياسمينة د