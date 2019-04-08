أمن مستغانم يُوقف إبن ووالده متورطان في تزوير “تأشيرات شينغن”

تمكنت الفرقة الاقتصادية التابعة للشرطة القضائية لأمن ولاية مستغانم، من توقيف ابن واالده متورطان في تزوير “تأشيرات شينغن”.

توقيف المتورطين جاء وفقا لمعلومات وردت الى المصلحة تفيد ان شخصا رفقة ابنه (جنسية جزائرية) يحوزان على جوازي سفر جزائريان مثبت عليها تأشيرات سفر فضاء شنغن (مشكوك في صحتهما ) .

التحقيقات من طرف ذات المصالح ومن خلال التحقيق مع حاملي الجوازات تبين أنهما راحا ضحية نصب واحتيال من قبل شخص يبلغ من العمر25 سنة وينحدر من ولاية مستغانم

والذي كان ينشط رفقة والده البالغ من العمر 70 سنة وشركاء اخرين لهما (البالغ عددهم 03 أشخاص).

المشتبه فيه الرئيسي السالف الذكر تم توقيفه من طرف قوات الشرطة على متن مركبة فاخرة باحدى احياء مدينة مستغانم ،

حيث عثر بداخلها على جوازي سفر يحملان تأشيرات مشكوك في صحتها ، كما تم العثور بداخل نفس المركبة على تأشيرات شنغن ممزقة (مشكوك في صحتها) تحمل أسماء الضحايا

كما تم العثور بالصندوق الخلفي للمركبة على أسلحة بيضاء (بوشيا ، عصا خشبية)

بالاضافة الى اختام مقلدة تستخدم في المصادقة على الوثائق الادارية الخاصة بملف طلب التأشيرات.

وقد وجهت لهم تهمةتكوين جمعية أشرار، التزوير و استعمال المزور في وثائق رسمية و النصب،

تّم تقديم المشتبه فيه الرئيسي ووالده أمام النيابة حيث صدر في حقهما أمرا بوضعهما تحت نظام الرقابة القضائية.