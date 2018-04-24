توقيف شخص قلد أختام إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بسعيدة

تمكن عناصر الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية سعيدة من توقيف مقاول يبلغ من العمر 32 سنة إثر تورطه في قضية تقليد وصناعة أختام الدّولة و التزوير.

التي كان ضحيتها إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية سعيدة ،

وقائع القضية تعود لشكوى سابقة كانت ضد المعني تتعلق بخيانة الأمانة ، حيث باشرت الفرقة المختصة بالأمن الحضري الثالث تحرياتها الى حين بلوغها معلومات.

بتواجد المشتبه فيه بأحد مقاهي حي بوخرص

عليه تم وضع خطة محكمة أفضت الى توقيفه ولدى تفتيش حقيبته عثر بداخلها على أختام عديدة تخص إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري

تبين أنها مقلدة وكذا وثائق مزورة بهذه الأختام.

ليتم على الفور إنجاز إجراء قضائي موازي ثاني ضده وتقديمه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سعيدة بعدما تأسست إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بسعيدة كطرف متضرر