أميرة” تملك مسكنا تبحث عن فارس  يقاسمها حلاوة الدنيا

متفائلة جدا ومحبة للحياة، رومانسية مرهفة الإحساس، يغريني الصباح ونسمات الصباح، وأشعر بدفء أشعة الشمس عند الغدو والرواح، كل حياتي.

مرتبة أحب الدقة والنظام، ولا يحد عزمي وعزمتي الهموم، مبتسمة في المساء والصباح، لأنني على أتم اليقين بأن السعادة من صنع .

الإنسان فإذا شاء حوّل حياته إلى جنة غناء وإذا شاء جعلها كدر وعتمة وماء غائر لا يعرف الصفاء.

لقد فهمت الدرس جيدا، فلن أترك المجال للسلبية كي تقتحم حياتي الهادئة وبيتي الرائع، الذي يحتاج لحس رجل يدخله ويستقر به.

أعيش وحيدة بعد تجربة زواج كتب لها الانتهاء عمري 42 سنة،أم لطفلة هي نور عيني ومهجة قلبي.

أشغل منصب أستاذة التعليم وأرغب بإتمام نصف الدين.

سمراء البشرة مقبولة الشكل، أتمنى أنّ يجمعني القدر برجل صالح يقاسمني حياتي و يقيم.

معي في بيتي، سنه ما بين 42 الى 50 عاما، أقبله من أية منطقة، لا أمانع.

إن كان أرملا أو مطلقا بولد على الأكثر صاحب نخوة ومروءة ولديه عمل مستقر.

أميرة/ بسكرة

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