أمير قطر يؤكد أهمية مباحثاته مع الرئيس تبون

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية المباحثات التي أجراها مع أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية. حول سبل دعم العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر والجزائر. وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وقال أمير دولة قطر في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم نقلتها وكالة الأنباء القطرية: “سررت باستقبال أخي الرئيس عبدالمجيد تبون. وبالمباحثات التي أجريناها اليوم حول سبل دعم العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر والجزائر. بالإضافة كذلك إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير ومصلحة شعوبنا”.