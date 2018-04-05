أمضى اللاعب الفرانكو جزائري أمين ڤويري يوم أمس الأربعاء، على أول عقد احترافي يربطه بنادي أولمبيك ليون الفرنسي.

وأشار فريق أولمبيك ليون في تغريدة عبر صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”، أنّ عقد أمين ڤويري (18 سنة) سينطلق يوم 1 جويلية 2018.

وكان أمين ڤويري قد خاض 6 مباريات هذا الموسم مع فريق الأسود في الليغ1 بمجموع 64 دقيقة فقط.

وسبق للاعب الجزائري الأصل وأنّ شارك مع المنتخب الفرنسي خلال نهائيات كأس العالم أقل من 17 سنة الأخيرة التي توّج فيها كهدّاف للمنتخب الفرنسي بـ 5 أهداف.