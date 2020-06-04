أم البواقي: توقيف أربعة اشخاص في قضية سرقة مسكن

تمكن عناصر الأمن الحضري الثاني بعين مليلة من توقيف أربعة أشخاص في قضية السرقة من داخل مسكن مع استرجاع المسروقات.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2020.05.27 أين تلقت مصالح الأمن الحضري الثاني بعين مليلة لشكوى رسمية في موضوع السرقة بالكسر من داخل مسكن، استهدفت أغراض منزلية مختلفة ليتم فتح تحقيق في القضية.

وبتكثيف التحريات والابحاث، تم التوصل الى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم.

ويتعلق الامر بأربعة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 28 و 34 سنة، مع التوصل الى مكان المسروقات التي بيعت بمدينة عين مليلة وعين كرشة.

وتمثلت المسروقات في غسالة أواني وغسالة ملابس، تلفاز، فرنين كهربائيين، آلة طبخ، طاولة زجاجية واخرى خشبية مزودة بمكبرات صوت، ثلاثة اجهزة استقبال رقمية، ساعتين حائطيتين، إضافة الى اغراض اخرى.

وأنجز ضد المشتبه فيهم ملفا جزائيا عن قضية جناية السرقة المقترنة بظرف الليل، الكسر واستحضار مركبة، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية.