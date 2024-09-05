أم البواقي: توقيف شخصين وحجز أزيد من 3000 كبسولة بريغابلين وسلاح ناري

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأم البواقي من توقيف شخصين وحجز أزيد من 3000 كبسولة بريغابلين وسلاح ناري (بندقية صيد).

وحسب بيان ذات المصالح القضية جاءت بعد استيفاء عناصر الفرقة لمعلومة مفادها قيام أشخاص بتمرير شحنة من المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية بإتجاه مدينة سكيكدة مرورا بمدينة أم البواقي.

ليتم تكثيف التحريات والأبحاث التي أسفرت من تحديد نوع المركبة والمسلك المتبع.

وأسفرت العملية بتوقيف المركبة وعلى متنها شخصان، التفتيش الدقيق للمركبة تم ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية مخبأة مموهة تحت غطاء المحرك قدرت بـ 3050 كبسولة بريغابلين.

كما مكن التحقيق من تحديد هوية شريك ثالث في القضية ويتعلق الأمر بشخص ينحدر من مدينة عين البيضاء.

وخلال عملية تفتيش مسكنه بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية على ضبط سلاح ناري (بندقية صيد) دون وثائق.

المشتبه فيهما البالغين من العمر 30 و 43 سنة ، تم تحويلهما إلى مقر الفرقة وأنجز ضدهما ملفا جزائيا عن قضية: “حيازة بضاعة اجنبية محظورة حساسة للغش دون سند إثبات لغرض تجاري مستوردة عن طريق التهريب باستعمال وسيلة نقل ، الحيازة والنقل والحصول قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة “، قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة ام البواقي.