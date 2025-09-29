أم البواقي: توقيف شخص وحجز 12450 قرص مهلوس في عين البيضاء

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء بولاية أم البواقي، من توقيف شخص وحجز 12450 كبسولة أجنبية الصنع.

العملية جاءت في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح أمن ولاية أم البواقي في محاربة الجريمة بكل أشكالها، خاصة ما تعلق بالإتجار وترويج المؤثرات العقلية. وبعد استغلال عناصر الفرقة لمعلومة مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مسكنه الكائن بأحد أحياء مدينة عين البيضاء.

على الفور وبالتنسيق مع النيابة المحلية بعين البيضاء وبعد اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تم وضع خطة عمل ميدانية. أفضت الى توقيف المشتبه فيه وتفتيش مسكنه أين تم ضبط 12450 كبسولة من دواء بريغابلين ذات منشأ اجنبي. سلاح أبيض محظور من الصنف السادس “سكين من الحجم الكبير”، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع والترويج..

المشتبه فيه البالغ من العمر 33 سنة وبعد تحويله الى مقر الفرقة أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية “جنحة حيازة وبيع وتخزين مؤثرات عقلية غير مشروعة. جنحة حيازة بضاعة محظورة حساسة للغش لغرض تجاري دون سند اثبات مستوردة عن طريق التهريب “. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة عين البيضاء.

