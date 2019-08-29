أم البواقي : توقيف متورط في مقتل شاب بعين البيضاء

أوقفت مصالح أمن دائرة عين البيضاء أمس المشتبه فيه في جريمة قتل بواسطة سلاح ابيض راح ضحيتها شاب ثلاثيني.

وقائع الجريمة تعود الي تاريخ 27 أوت الجاري أين استقبل قسم الإستعجالات الطبية والجراحية لمستشفى المدينة شخص مصاب بجروح بليغة.

وذلك جراء تعرضه لاعتداء بواسطة سلاح أبيض على مستوى القلب والذي وافته المنية لحظات بعد وصوله للمستشفى.

وعقب تحريات معمقة تمكن رجال الضبطية القضائية لأمن دائرة عين البيضاء من تحديد هوية المشتبه فيه البالغ 34 سنة.

ليتم توقيفه على الفور واحالته على الجهة القضائية عن قضية القتل العمدي.