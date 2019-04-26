لقي كهل في الخمسنيات من العمر حتفه، في حادث سير وقع اليوم الجمعة، في عين البيضاء بأم البواقي.

وحسبما أفادته مديرية الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 10 بالقرب من التجمع السكاني المسمى بئر وناس.

وتمثل في اصطدام سيارة بدراجة نارية، ما أسفرت عن مقتل الكهل في عين المكان ، استنادا لذات المصدر.

وسجلت الحماية المدنية تدخلها بنقل جثة المتوفى نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى صالح زرداني بذات المدينة.

فيما فتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادث لكشف أسباب وملابسات وقوعه.