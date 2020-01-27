أم البواقي: وفاة عسكريين إثنين سقوط طائرة عسكرية بعين الزيتون

تعرضت طائرة عسكرية تدريبية مساء اليوم الإثنين للسقوط بالمكان المسمى قرعة تيمرقنين التابعة لبلدية عين الزيتون في ولاية أم البواقي.

وحسب مصادر محلية فإن الطائرة العسكرية التي سقطت روسية الصنع من نوع” سوخوي su30″، ولم تعرف الاسباب لحد الساعة.

وهناك انباء متداولة عن وفاة طاقم الطائرة والمتكوّن من عسكريين اثنين ويتعلق الامر بـ “مقدم” والاخر “ملازم اول”.

وأضافت ذات المصادر، أن صوت الإنفجار وإحتراقها كليا أحدث هلعا وسط سكان المنطقة.

هذا وقد أسرعت سيارات الإسعاف رفقة مصالح الدرك الوطني لمكان الحادث.