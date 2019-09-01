بالفيديو.. أنانية صلاح تثير غضب ماني وتخلق جدلا في ليفربول

أثار النجم المصري، محمد صلاح، مشكلة في بيت نادي ليفربول، خلال المباراة التي جمعتهم أمس السبت، بنادي بيرنلي.

وتسبب محمد صلاح، في الدقيقة الـ82، من عمر هذه المباراة، في إثارت غضب زميله في الفريق ساديو ماني، بسبب أنانيته.

وثارت حفيظة النجم السنغالي، اتجاه صلاح، بعد رفض هذا الأخير تمريرة الكرة له، عندما كان في وضعية أحسن، لتعميق الفارق لصالح ليفربول.

واضطر المدرب يورغن كلوب، لإخراج ساديو ماني بعد هذه اللقطة، بالنظر لإنفعاله الشديد، لتضييع صلاح، فرصة حقيقية.

وصرح كلوب، على هذه الحادثة، عقب المباراة: “ماني لم يغضب لاستبداله، وما حدث في المباراة سنناقشه في غرف تغيير الملابس”.

يذكر أن هذه الحادثة، التي كان بطلاها محمد صلاح، وساديو ماني، صنعت جدلا واسعا لدى أنصار ليفربول، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.