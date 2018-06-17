أنجلينا جولي تزور “الموصل” بالعراق في ثاني ايام العيد

زارت الفنانة العالمية والمبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين ونجمة هوليوود “انجلينا جولي” غرب الموصل السبت .

بعد أقل من عام من تحرير المدينة من تنظيم داعش.

ووصلت جولي إلى المدينة في اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك، حيث وقفت على الوضع الكارثي للمدينة المدمّرة.

حيث جالت بين المباني والحطام وتحدّثت إلى الأسر النازحة .

ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فإنّ انجلينا جولي تزور العراق للمرة الخامسة.

كما تعدّ هذه المهمة الميدانية الـ 61 لها مع وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاّجئين منذ عام 2001.