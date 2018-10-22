أنشلوتي يستدعي غولام تحسبا لمواجهة البي أس جي

سجّل الدولي الجزائري فوزي غولام، عودته لقائمة ناديه نابولي الإيطالي، بمناسبة المباراة التي تنتظرهم أمام نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي.

وكشف الموقع الرسمي لنادي نابولي، عن قائمة اللاعبين الـ21، التي أعلن عنها المدرب أنشيلوتي، والتي تواجد ضمنها اسم فوزي غولام.

وتأتي عودة مدافع الخضر، لقائمة نابولي، بعد شفائه من الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها، والتي أبعدته عن الميادين لـ9 أشهر كاملة.

يذكر أن نادي نابولي، سيحل ضيفا هذا الأربعاء، على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لحساب دوري أبطال أوروبا.