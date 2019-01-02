أنصار السيتي يصدمون محرز قبل موقعة ليفربول !!

يبدو أن جمهور فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح لا يثق في قدرات النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

حيث أطلق الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها:”ما هو التشكيل الأفضل لمواجهة الريدز من وجهة نظرك؟”.

وجاءت تعاليق مُحبي السيتي صادمة لنجم الخضر حيث فضل الأغلبية الثلاثي “أغويرو”، “ليروى ساني” و”رحيم ستيرلينغ” في الخط الأمامي.

وفضل المُعلقين كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وكذا فيرناندينيو في وسط الميدان في إشارة واضحة لعدم رضاهم عن أداء صاحب الرجل اليسرى السحرية.

حارس : ايديرسون

دفاع: زينشينكو لابورت كومباني والكر

وسط: دافيد سيلفا فيرناندينيو دي بروين

هجوم: ساني اغويرو رحيم — turkiho😻✌🏻 (@turkiho11) January 2, 2019

اديرسون – ستونز – لابورت – دانيلو – والكر – فيرنادينو _ سيلفا _ دي بروين – ستيرلينغ _ ساني – أغويرو 🤟 — yosef_6aro7 (@yosef_6aro7) January 2, 2019

p>