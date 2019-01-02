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أنصار السيتي يصدمون محرز قبل موقعة ليفربول !!

الرياضة
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أنصار السيتي يصدمون محرز قبل موقعة ليفربول !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن جمهور فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح لا يثق في قدرات النجم الدولي الجزائري رياض محرز.

حيث أطلق الحساب الرسمي للسيتيزن على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” تغريدة جاء فيها:”ما هو التشكيل الأفضل لمواجهة الريدز من وجهة نظرك؟”.

وجاءت تعاليق مُحبي السيتي صادمة لنجم الخضر حيث فضل الأغلبية الثلاثي “أغويرو”، “ليروى ساني” و”رحيم ستيرلينغ” في الخط الأمامي.

وفضل المُعلقين كيفين دي بروين ودافيد سيلفا وكذا فيرناندينيو في وسط الميدان في إشارة واضحة لعدم رضاهم عن أداء صاحب الرجل اليسرى السحرية.

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