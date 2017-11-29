أنصار الإتحاد يستحضرون “قروابي” في “تيفو” الألغاز !

إستعمل أنصار إتحاد العاصمة رسائل مشفرة في “تيفو” أو “الدخلة” التي سبقت الداربي العاصمي الذي جمع إتحاد العاصمة بمولودية الجزائر.

وحمل “تيفو” أنصار سوسطارة الطابع التاريخي الذي إعتمد على صورة ضخمة لأحد القادة الأسطوريين في تاريخ الأسطول البحري الجزائري.

كما تم إرفاق هذا التيفو بعبارة مقتبسة من قصيدة الأغنية الشعبية “حوز مالطا” الذي تغنى بها الفنان الراحل الهاشمي “قروابي”

حيث كتب في رسالة” أولاد البهجة”: “من ليلك ترقم إذا فهمت قرصاني دون فالطا”، “سال وسقسي في وطن البهجة الدهات”

وهذا يعني: “أنك شاعر للبيب إذا حللت اللغز وعرفت عن أي قرصان أتحدث بدون خطأ”

ويتعمد أنصار الاتحاد دائما على إستعمال اللوحات التاريخية خلال مباريات الداربي بصفة تسلسلية، في إشارة إلى أصالة هذا النادي العريق