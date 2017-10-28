أنصار البليدة خلطوها بعد هزيمة “العميد” والشناوة عاشوا الجحيم

لم يهضم أنصار إتحاد البليدة الهزيمة التي مني بها فريقه على يد مولودية الجزائر ، وخرجوا غاضبين من ملعب براكني

حيث دخل بعض أشباه الأنصار في مناوشات مع رجال الأمن، وأقدموا على تكسير عدة ممتلكات

في المقابل، تمكن أنصار العميد من الخروج من ملعب براكني وسط أجواء مشحونة، على اعتبار أن أنصار البليدة كانوا يحاصرون الملعب ورشقوهم بالحجارة بمجرد خروجهم

وأقدم رجال الامن على جمع “الشناوة” في مدخل محطة القطار في البليدة لحمايتهم، وإلى حد الآن لم يخلف

أما المناصر الذي نقل إلى المستشفى قبل انطلاق المباراة، وأطلقوا إشاعة وفاته ، يدعى عبازة زكريا خرج من المشفى بعدما تلقى كل الاسعافات اللازمة ويتواجد في صحة جيدة