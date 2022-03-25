أنصار المنتخب الوطني يغزون دوالا الكاميرونية

تواجد أنصار المنتخب الوطني الجزائري بقوة في مختلف الساحات العمومية لمدينة دوالا الكاميرونية.

كما صنع الأنصار صبيحة اليوم الجمعة أجواء إحتفالية وإستثنائية لدى وصول الرحلات تباعا التي كانت مدعّمة من طرف السلطات.

إلى جانب ذلك. تزيّنت مختلف الشوارع في ذات المدينة بالأعلام الوطنية بعد توافد الأنصار الذين قدّموا الدعم المعنوي إلى لاعبي المنتخب الوطني بطريقتهم الخاصة. من اجل الإطاحة بمنتخب الكاميرون في عقر داره.

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