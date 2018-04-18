أنصار “ليستر” يُهاجمون إدارة ناديهم بسبب تخليها عن “سليماني”

إنتقدت جماهير “ليستر سيتي” الإنجليزي إدارة النادي بسبب تسريحها للنجم الدولي الجزائري “إسلام سليماني” في الميركاتو الشتوي الماضي لفريق “نيوكاسل”.

وجاء تألق “السوبر سليم” مع فريقه الجديد وتقديمه تمريرة حاسمة ضد أرسنال ليُشعل مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بفريق “الثعالب”.

حيث أكد أنصار “ليستر” أن سليماني لم يحصل على فرصته في الفريق وكان على المُسيرين الإحتفاظ به في الميركاتو الماضي.

وأضاف مُحبي الثعالب أن سليماني أفضل بديل لفاردي المُهاجم الأول للفريق وأن الإصابات حرمت فريقهم من مُهاجم مميز يُحب الفوز.

وطالب البعض الأخر من إدارة فريقهم إسترجاع إبن عين البنيان بعد نهاية فترة إعارته لأنه يستحق ذلك.