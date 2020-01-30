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أنصار نادي خراطة يغلقون الطريق إحتجاجا على قرار إسقاط فريقهم إلى القسم الولائي!

الرياضة
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أنصار نادي خراطة يغلقون الطريق إحتجاجا على قرار إسقاط فريقهم إلى القسم الولائي!
بقلم ص.رابح

أقدم عشية اليوم ليلا أنصار فريق شباب رياضي لخراطة على غلق الطريق الوطني رقم 9 على مستوى نفق خراطة إحتجاجا على قرار إسقاط فريقهم من اللعب بالقسم الشرفي إلى القسم الولائي.

القرار الذي نشر على موقع الرابطة إعتبره الأنصار تعسفيا جاء بعد الشكوى التي قدمها فريق بلدية أقبو لكرة القدم
مفادها إقدام فريق خراطة على إدخال اللاعبين في تشكيلة المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين بملعب أقبو.
هذا و إعتبر الطاقم الإداري المسير ( ديريكتوار ) فريق شباب خراطة قرار إنزال فريقهم بأنه كان متسرعا وقاسيا ولم تأخذ الرابطة الجهوية لكرة القدم بكافة المعلومات حول مضمون و تفاصيل الشكوى.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=765923

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