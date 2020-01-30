أنصار نادي خراطة يغلقون الطريق إحتجاجا على قرار إسقاط فريقهم إلى القسم الولائي!

القرار الذي نشر على موقع الرابطة إعتبره الأنصار تعسفيا جاء بعد الشكوى التي قدمها فريق بلدية أقبو لكرة القدم

مفادها إقدام فريق خراطة على إدخال اللاعبين في تشكيلة المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين بملعب أقبو.