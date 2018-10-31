أنفانتينو:”سنرفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر”

أكد رئيس الفيفا السويسري جياني آنفانتينو، اليوم الثلاثاء، إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022 لـ48 فريقاً.

ونقل صحيفة “INDEPENDENT” البريطانية، تصريحاً لآنفانتينو، أشار فيه إلى أن رفع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر محل دراسة.

وصرح قائلا:”رفع عدد المنتخبات لـ48 في مونديال قطر أمر ممكن وجيد، نحن نتحادث مع أصدقائنا القطريين بخصوص هذا الأمر”.

مضيفا:”سنبذل كل جهدنا ونأمل في تحقيق ذلك.. وهذا يسعطي فرص كبيرة للعديد من المنتخبات ولهذا قررنا طرح الموضوع”.

يذكر ان الفيفا سبق وأن قررت أن كأس العالم ستجرى بـ48 منتخبا بداية من المونديال الثلاثي أمريكا-كندا-المكسيك 2026.