“أنيس حلاسة” يهدي الجزائر أول لقب عالمي في رياضة الكارتي دو

استطاع المصارع الجزائري، أنيس حلاسة، اليوم الجمعة، من الظفر باللقب العالمي في رياضة الكاراتي دو اختصاص كميتي، والتي تجري منافساتها بمدينة سانتياغو في الشيلي.

وتُوّج ابن مدينة قسنطينة بالميدالية الذهبية في اليوم الثاني من البطولة العالمية، مهديا بذلك الجزائر أول لقب عالمي في تاريخها.

وقد فاز المنازل الجزائري في المباراة النهائية التي جمعته بالمغربي جينة عبد الغالي في وزن أقل من 55 كغ.

تجدر الإشارة إلى أنّ المنتخب الجزائري للشباب أشبال أواسط و آمال، يشارك في بطولة العالم للكاراتي-دو.

وقد انطلقت المنافسة منذ يومين 23 أكتوبر ، وستبقى منافستها تُجرى إلى غاية اسدال الستار عن المنافسة يوم 27 من الشهر الحالي.