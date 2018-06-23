أنيس رحماني.. أحمد قارة انجز تحقيقا حول البوشي وربورتاج جديد من داخل إمبراطورية الفساد

كشف المدير العام لمجمع النهار الزميل انيس رحماني انه سيتم بث روبورتاج ثقيل من داخل امبراطورية كمال البوشي بالصوت والصورة وهذا نهاية الاسبوع المقبل.

وسيكشف التحقيق الذي ستبثه حصريا قناة النهار كيف تمكن بارون الكوكايين من توريط الكثيرين، بفضل تحقيق ميداني للزميل ‎الصحفي ‎الشاهد أحمد قارة،حسب تغريدة انيس رحماني.

وفي في رده على الاشاعات المتداولة على المنصات الالكترونية ‏رفض المدير العام لمجمع النهار رفضا تاما الزج بمؤسسة ‎النهار في قضية فساد مهما كانت الأسباب والنوايا.

كما دفع أنيس رحماني عن الزميل ‎أحمد قارة الذي قدم شهادته أمام قاضي التحقيق بخصوص علاقته بالمدعو ‎البوشي،

مؤكدا أن الصحفي قارة قارة كان نموذجا للصحفي المحقق بعمله المتميز وأخلاقه الحميدة.

ووأوضح الزميل أنيس رحماني أن الصحافي قارة كشف في سنة 2014 بالصوت والصورة لحوم “الجيفة” المستوردة من البرازيل من طرف المدعو كمال شيخي.

كما كان الزميل أحمد قارة الوحيد الذي بث هذه الحقيقة بالفيديوهات الميدانية التي تمكن من إنجازها في البرازيل.