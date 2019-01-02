أهلي بن غاز يختار إسضافة نصر حسين داي بتونس

قررت إدارة نادي أهلي بن غازي الليبي، استضافة نادي نصر حسين داي، بتونس، تحسبا للمباراة التي ستجمعهما لحساب الدور الـ22 مكرر من كأس الكاف.

وكشف موقع “كووورة” العربي، أن إدارة أهلي بن غازي، وعلى رأسها رئيس الفريق خالد السعيطي، اختارة ملعب “مصطفى بن جنات” بالمنستير لإجراء هذه المقابلة.

وإختارت إدارة النادي الليبي، يوم الـ11 من جانفي الجاري، كموعد للعب هذه المواجهة، اليت تدخل في إطار ذهاب الدور الـ32 مكرر لكأس الكاف.

ومن المقرر أن تلعب مباراة لعودة بالجزائر لحساب ذات الدور، بتاريخ الـ 18 من الشهر الجاري، لتحديد المتأهل للدور المقبل.