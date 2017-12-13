وقالت وكالة الفضاء الأوروبية، إن الأقمار انطلقت من قاعدة في غيانا الفرنسية على متن صاروخ أريان واتجهت إلى مدار يبعد نحو 24 ألف كيلومتر عن الأرض.

وسيصل عدد الأقمار في منظومة غاليليو في نهاية المطاف إلى 30 قمرا، ويزن الواحد منها نحو 700 كيلوغرام وهي مجهزة بأجهزة استشعار وتعمل بطاقة شمسية تعتمد على جناحين من الألواح مساحة الواحد خمسة أمتار.

ويهدف الاتحاد الأوروبي لاستخدام منظومة غاليليو للاستفادة من السوق العالمية لخدمات الملاحة عبر الأقمار الصناعية التي تشير تقديرات إلى أن قيمتها ستصل إلى نحو 250 مليار يورو (296 ملياردولار) بحلول العام 2022.