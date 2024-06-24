أورو 2024.. ايطاليا تخطف تأهل مثير من كرواتيا وتضمن تأهلها للثمن نهائي

تعادل منتخب ايطاليا، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعتهم بمنتخب كرواتيا، ضمن دور مجموعات بطولة أمم أوروبا 2024.

وانتهى الشوط الأول من هذه المواجهة الخاصة بالجولة الثالة من دور المجموعات، على نتيجة التعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني ضيع مودريتش ضربة جزاء، قبل أن يعود للبروز مجددا في الدقيقة الـ55، مفتتحا باب التسجيل لكرواتيا.

وفي الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضائع لهذه المبارة، وبالتحديد في الدقيقة الـ98، سجل زاكايني، هدف التعادل لايطاليا.

وبهذا رفع منتخب ايطاليا رصيده لأربعة نقاط، ليتأهل للدور الثمن نهائي، أين سيواجه منتخب سويسرا.