“أوريدو” يزور شبيبة القبائل ويجدد دعمه لها

الرياضة
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“أوريدو” يزور شبيبة القبائل ويجدد دعمه لها
بقلم كريم.تيغرمت

عبرت شركة “أوريدو”، عن دعمها وتشجيعها الدائم لنادي شبيبة القبائل، خلال الزيارة التي قام بها وفد الشركة، للفريق، الجمعة الفارط.

واغتنم وفد شركة “أوريدو”، تواجده بملعب “1نوفمبر”، لتبادل أطراف الحديث مع المكتب المسير للنادي، برئاسة عبد الحميد صادمي.

كما قام ممثلو شركة “أوريدو”، بزيارة مرافق النادي القبائلي، قبل أن يتابعوا المباراة التي جمعت الشبيبة بإتحاد بسكرة.

وفي ختام الزيارة التي تدخل ضمن مبادرة شركة “أوريدو” لمرافقة الأندية التي يرعاها، ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة القدم.

عبر الوفد الممثل لشركة “أوريدو” عن تشجيعه لفريق شبيبة القبائل، متمنيا له ولطاقمه الفني والإداري النجاح خلال الموسم الكروي الجاري.

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