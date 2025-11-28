أوسرير: “كل الظروف مواتية للعودة بنتيجة ايجابية من الكونغو”

أكد مدرب حراس فريق شباب بلوزداد، نسيم أوسرير، بأن كل الظروف مواتية بالنسبة لهم، من أجل العودة بنتيجة ايجابية من مواجهة أوتوهو، لحساب كأس الكونفيدرالية.

وصرح أوسرير، اليوم الجمعة، للاذاعة الوطنية: “بعد فوزنا في المباراة الأولى، سنواجه فريق أوتوهو الكونغولي، الذي يتميز بكونه منظم تكتيكيا”.

كما أضاف: “كل الظروف مواتية للعودة بنتيجة ايجابية من الكونغو، في هذه المباراة الصعبة، وكل اللاعبين في تركيز كبير، لمواصلة مشوارنا بأفضل النتائج”.

وتابع مدرب حراس مرمى شباب بلوزداد، نسيم أوسرير: “كل التعداد جاهز، باستثناء خاسف العائد من اصابة، والمدرب يرفض المغامرة به حاليا”.