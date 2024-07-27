أوقاسي يوقع رسميا في مولودية وهران

تمكنت إدارة فريق أولمبيك أقبو بالظفر بخدمات متوسط الميدان جوبا أوقاسي، لموسمين، قادما من نادي مولودية وهران.

وأعلنت إدارة أولمبيك أقبو عن القرار، بعدما توصلت معه لاتفاق نهائي بحمل قميص أقبو الذي يعرف منطقته جيدا، بحكم أنه سبق أن حمل ألوان الفريق الجار في المنطقة شبيبة القبائل.

و قدم أوقاسي من نادي مولودية وهران، الذي سينشط مجددا في حظيرة الكبار الموسم القادم، بعدما نجح في البقاء بصعوبة، و قد تكون له الفرصة في مواجهته مع ناديه الجديد أقبو.

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