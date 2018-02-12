“أوكيدجا” أفضل لاعب في “ستراسبورغ” أمام “تروا” وينتظر ماجر!

قاد الجزائري “أليكسندر أوكيدجا” ناديه “ستراسبورغ” لتحقيق فوز في غاية الأهمية على حساب نظيره “تروا” بهدفين مُقابل واحد، أمس الأحد.

وأختير الحارس المتألق كأحسن لاعب من جانب فريقه، وتحصل على تقييم وصل لـ”7/10″ من طرف جريدة “ليكيب” بفضل تصدياته الرائعة.

ويأمل صاحب الـ29 عاما أن يواصل على نفس المنوال للفت أنظار الناخب الوطني، رابح ماجر ولو أن ذلك مُستبعد حاليا.

يُشار بأن “أوكيدجا” كان مُتابعا من “غوركوف” وإدارة الفاف السابقة، والتي اتصلت به وساعدته لاستخراج جواز سفر جزائري، صائفة 2016.