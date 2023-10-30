أوكيدجا أفضل لاعب في ميتز لشهر أكتوبر

توج الحارس الدولي الجزائري السابق، أليكسندر أوكيدجا، اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في ناديه ميتز لشهر أكتوبر.

بعد التألق الملفت للإنتباه للحارس، في “الليغ 1″، طيلة الأربع المواجهات في هذا الشهر مع ميتز، أمام لوهافر، موناكو، نيس وتولوز.

وحقق أوكيدجا أمام موناكو بـ 11 تصدي، رغم خسارة فريقه بهدفين مقابل هدف، بالإضافة لإمتلاكه رقماً قياسياً هذا الموسم، كأعلى رقم لحارس في مباراة واحدة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

كما أصبح حارس الخضر المعتزل، أكثر حارس تصديا للكرات في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بواقع 48 تصدي.