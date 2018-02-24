أوكيدجا الأفضل في “ستراسبورغ” لثالث مرة على التوالي

أكد الجزائري الأصل “أليكسندر أوكيدجا” تواجده في أفضل أحواله رفقة ناديه “ستراسبورغ” وذلك خلال مواجهة، أمس الجمعة أمام نظيره “مونبوليي”.

وأختير الحارس صاحب الـ29 عاما كأفضل لاعب من جانب فريقه من طرف جريدة “ليكيب” الفرنسية والتي منحته علامة وصلت لـ6/10.

وتمكن خريج مدرسة “غونيون” من القيام بالعديد من التصديات الحاسمة، خاصة في الشوط الثاني في لقاء إنتهى مثلما بدأ سلبيا.

وعبر “أوكيدجا” مؤخرا عن سعيه للفت أنظار الناخب الوطني، رابح ماجر ويأمل الحصول على فُرصته مع “الخضر” في المُستقبل القريب.