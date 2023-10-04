أوكيدجا ينال الإعتراف مجددا في ناديه ماتز

حظي الدولي الجزائري، ألكسندر اوكيدجا، حارس مرمى نادي ميتز الفرنسي، بالاعتراف مجددا، من جماهير ناديه.

وكشفت إدارة ميتز، اليوم الأربعاء، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تتويج أوكيدجا بجائزة أفضل لاعب في الفريق لشهر سبتمبر.

ويأتي هذا بعد نيل حارس المرمى الجزائري، أعلى نسبة تصويت من جماهير ناديه، أين حاز على نسبة 52%.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجا، الذي أعلن اعترازاه اللعب دوليا، بصم على بداية موسم خرافي مع ناديه ميتز، الذي منحه في وقت سابق جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال مواجهة لانس.