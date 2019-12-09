أوكيدجة يطمئن محبيه بعد إصابته الخطيرة

طمأن الدولي الجزائري ألكسندر أوكيدجة، حارس نادي ميتز الفرنسي، محبيه ومتابعيه، بخصوص حالته الصحية، معبرا في ذات الوقت عن امتنانه لهم.

ونشر ألكسندر أوكيدجة، صورة له أرفقها بتغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، كتب فيها: “فقط لأعلمكم أنني بخير”.

وأضاف الدولي الجزائري، مخاطبا معجبيه، وأنصار فريقه: “أشكركم جميعًا على رسالتكم اللطيفة وصلواتكم ودعمكم”.

يذكر أن ألكسندر أوكيدجة، كان قد تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس خلال مشاركته في مباراة فريقه، ما استدعى نقله للمستشفى ليخضع لفحوصات معمقة.