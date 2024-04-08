أوكيل حكما لمباراة الكأس بين اتحاد العاصمة وشباب بوقعة

حددت لجنة التحكيم، التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، الحكام المعنيين بإدارة مباراة الكأس التي ستجمع اتحاد العاصمة، ورائد شباب بوقعة.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الإثنين، عن تعيين الحكم اوكيل، لإدارة هذه المباراة.

كما سيكون الحكم أوكيل، مرفوقا في إدارة هذه المباراة، بكل من سعيداني، مساعد أول، وعلي مصطفى، مساعد ثاني، بالإضافة لموجب، كحكم رابع.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بفريق رائد شباب بوقعة، والتي تدخل ضمن تسوية برنامج ثمن نهائي كأس الجزائر، مقررة يوم الجمعة 12 أفريل.