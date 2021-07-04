أولمبي المدية يُسقط المُتصدر ويُشعل البطولة

أسقط فريق أولمبي المدية أمسية اليوم الأحد المُتصدر وفاق سطيف في لقاء الجولة ال29 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى لكرة القدم ليُشعل البطولة.

المُباراة التي جرت بملعب الإمام إلياس بالمدية انتهت بفوز “لوام” بثلاثية مقابل هدف وحيد، سجل منها المُتألق داداش ثنائية، هذا كما حقق فريق نصر حسين داي الفوز على الضيف شبيبة سكيكدة بهدفين دون رد من تسجيل ناجي ويايا من ضربة جزاء.

وبملعب الدار البيضاء فاز جمعية أولمبي الشلف على مُضيفه أتلتيك بارادو بثلاثية لهدفين من توقيع بن قرينة، بولعويدات وبوقطاية للشلف بينما وقع موالي وبوزوق ثنائية الباك، وتغلب سريع غليزان في الوقت القاتل على جمعية عين مليلة بملعب الزوقاري الطاهر بهدفين لهدف.