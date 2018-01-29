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“أولوا” يمنع “سليماني” من الرحيل عن “ليستر” !

الرياضة
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“أولوا” يمنع “سليماني” من الرحيل عن “ليستر” !
بقلم أمير بهلول

أكد نادي “ليستر سيتي” عن رحيل المهاجم الأرجنتيني “ليوناردو أولوا” إلى نادي “برايتون” المنتمي إلى الدرجة الأولى، على شكل إعارة إلى غاية نهاية الموسم.

وبرحيل اللاعب الأرجنيتيني فإنه يتأكد وبنسبة كبيرة بقاء سليماني في “ليستر سيتي” ليكون البديل الأول لـ”فاردي”.

ويأتي هذا في ظل رفض الفريق الإنجليزي كل العروض التركية للمهاجم الجزائري.

كما أن السوبر سليم ابتعد عن نيوكاسل الذي بات يرغب في ضم زميله “إيهيناتشو”.

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التعليقات (1)

  • djamel

    سلام، سليماني ليس اولوا أو غيره من يمنعه من الرحيـل عن ليستر بل أرقامه و مردوده هما اللدان يؤكدان بقاءه في التشكيلة، و ليس من الصدف أن يهتم به كونتي مدرب تشيلسي و نيوكاسل و كدا بيشيكتاس التركي، بل ان سليماني يعد من خيرة المهاجمين الدين يحسنون التعامل مع الشباك، بالتوفيق يا هداف الجزائر.

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