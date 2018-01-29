“أولوا” يمنع “سليماني” من الرحيل عن “ليستر” !

أكد نادي “ليستر سيتي” عن رحيل المهاجم الأرجنتيني “ليوناردو أولوا” إلى نادي “برايتون” المنتمي إلى الدرجة الأولى، على شكل إعارة إلى غاية نهاية الموسم.

وبرحيل اللاعب الأرجنيتيني فإنه يتأكد وبنسبة كبيرة بقاء سليماني في “ليستر سيتي” ليكون البديل الأول لـ”فاردي”.

ويأتي هذا في ظل رفض الفريق الإنجليزي كل العروض التركية للمهاجم الجزائري.

كما أن السوبر سليم ابتعد عن نيوكاسل الذي بات يرغب في ضم زميله “إيهيناتشو”.