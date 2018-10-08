أول تعليق أمريكي حول قضية إختفاء الصحفي السعودي “خاشقجي “

أعرب دونالد ترامب عن قلقه إزاء التقارير حول الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في ظروف غامضة بتركيا.

وقال الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الاثنين: “أنا قلق بهذا الشأن، ولا يعجبني السماع عن ذلك”.

وأضاف: “أتمنى أن تحل هذه المسألة، والآن لا يعرف أحد شيئا عن ذلك”.

وفي وقت سابق، دعت صحيفة “واشنطن بوست” الإدارة الأمريكية إلى مطالبة السعودية بتقديم “أجوبة” عن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي الذي يشتبه بأنه قتل، ومعاقبة المملكة في حال عدم تعاونها.

كما دعت الصحيفة تركيا إلى كشف ما لديها من أدلة حول احتمال قتل خاشقجي و”بذل كل الجهود في التحقيق”.