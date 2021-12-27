أول تعليق من مُدافع الخضر بعد اصابته بفيروس كورونا !

علق أمسية اليوم الإثنين المدافع الدولي الجزائري “محمد أمين توغاي” على اصابته بفيروس كورونا المُستجد.

المُدافع المحوري لفريق الترجي الرياضي التونسي والذي استدعاه الناخب الوطني جمال بلماضي لأول مرة للمنتخب الوطني الأول نشر ستوري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وكتب ابن مدينة القبة في الستوري:”الحمد الله هكذا ولا أكثر، شكرا على كل الرسائل التي وصلتني، فيها خير”.

ويتواجد توغاي حاليا في الحجر الصحي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى بعد اصابته بكورونا.

طالع أيضا: إصابة ثلاثي الخضر بفيروس كورونا قبل أسبوعين عن إنطلاق كأس أمم إفريقيا

تعرض ثلاثي المنتخب الوطني الأول للإصابة بفيروس كوفيد 19 قبل قرابة أسبوعين عن إنطلاق بطولة كاس أمم إفريقيا المزمع إجرائها بالكاميرون ما بين 9 جانفي و 6 فيفري.

وتعرض كل من حسين بن عيادة، يوسف بلايلي، محمد أمين توقاي للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

هذا وسيتخلف اللاعبوم المصابون بفيروس كورونا عن تربص الخضر بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يتواجد كل من توغاي وبن عيادة بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، فيما يتواجد يوسف بلايلي تحت الحجر الصحي بقطر

طالع أيضا: تربص الخضر ينطلق غدا رسميا بالدوحة بغياب 7 لاعبين

سينطلق غدا التربص التحضيري للمنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة بشكل رسمي استعدادا لمنافسة كأس امم افريقيا بالكاميرون.

وسيقود تربص الخضر الناخب الوطني جمال بلماضي المتواجد في الدوحة بحضور تعداد غير مكتمل وبغيات سبعة لاعبين بالنظر إلى التطورات التي حصلت مؤخرا بين المنتخبات واللاعبين الذي ينشطون في مختلف الدوريات الأوربية والعربية.

وتحصلت الفاف على موافقة الأندية لإلتحاق معظم اللاعبين باستثناء محرز و بن رحمة. فيما دخلت في مفاوضات مع اندية البطولة البلجيكيةوالسعودية للسماح لكل من زرقان وحلايمية ومبولحي وزغبة وبن دبكة للإتحاق بالتربص مبكّرا.

كما سيشرع بلماضي في معاينة بعض اللاعبين على غرار الذي سيلتحقون غدا. ويتعلق الأمر بالمدافع يوسف عطال الذي قطع عطلته في نيس الفرنسية. و دخل للجزائر أمس قبل أن يلنحق مباشرة بالدوحة.