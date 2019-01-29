أوّل رحلة تجريبية لخط السكة الحديدية “شرق غرب”

انطلقت اليوم أول رحلة تجريبية على خط الهضاب العليا، يمتد على مسافة 1161 كيلومتر، من أقصى الحدود الشرقية إلى الغربية.

وينطلق هذا المشروع الضخم حسب وزير الأشغال العمومية، الذي أشرف على الرحلة من ولاية تبسة إلى ولاية تلمسان.

ويعبر خط السكة الحديدية الجديدة 8 ولايات بالتحديد، حيث قال الوزير بأنه لا بد من تبشير المواطنين والمسافرين والمتعاملين الإقتصاديين.

بأن هذا الخط العملاق الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد دخل الخدمة جزئيا وسيعود بالفائدة على هذه الفئات.

ويبلغ طول الجزء الذي تم افتتاحه اليوم من قبل وزير الأشغال العمومية والنقل، والرابط بين ولاية سعيدة وتيارت 153 كيلومتر.

ويعتبر الخط بمثابة دعامة كبرى لشبكة السكك الحديدية، بالنظر لأهميته الكبرى في نقل المسافرين والبضائع بين شرق البلاد وغربها.