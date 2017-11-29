أول سوري يتوّج بلقب أفضل لاعب آسيوي

توّج اللاعب السوري “عمر خربين” بلقب أفضل لاعب آسيوي لسنة 2017 بالعاصمة التايلندية بانكوك.

وهذا بعد تألقه مع المنتخب السوري، خلال تصفيات مونديال 2018، حيث أقصي من الملحق الآسيوي.

كما صنع أفراح الهلال السعودي، خاصة خلال كأس رابطة أبطال آسيا، والتي ناب فيها الهلال عن البطل الياباني أوروا.

ويعتبر عمر خربين أول لاعب سوري يفوز بأفضل لاعب آسيوي في تاريخ هذه الجائزة .

للإشارة، فإنّ اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمان المتوّج بأفضل لاعب آسيوي العام الماضي هو الآخر كان مرشحا لنيل هذه الجائزة رفقة الصيني وولي.