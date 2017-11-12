أوناس البديل المثالي لـ”كاليخون” في نابولي  

أشادت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، في عددها الصادر صباح اليوم الأحد باللاعب الجزائري “أوناس” وبتطوره على الصعيد الشخصي والفني.

وقد أكدت ذات الصحيفة، أن “أوناس” يقوم بعمل كبير سواء خارج أو داخل الميدان من أجل كسب ثقة المدرب ساري.

ومن المحتمل أن يشارك كأساسي في المباراة المقبلة لنابولي في الكالتشيو، كما أن مدرب نابولي يراه البديل المثالي لـ “كاليخون”.

من جهة أخرى، تطور غولام على الصعيد الشخصي، فهو يبدو أكبر من سنه بتصرفاته التي تؤكد نضجه، وتعلم اللغة الإيطالية وبدأت يتحدث مع الجميع.

وكان أوناس يتحدث مع غولام فقط، حيث كان مشكل اللغة عائقا أمامه في بداية مشواره مع البارتينوبي.