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“أوناس” قريب من الرحيل لسامبدوريا على شكل إعارة

الرياضة
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“أوناس” قريب من الرحيل لسامبدوريا على شكل إعارة أوناس
بقلم عبد النور حواز

يقترب النجم الدولي الجزائري ولاعب نابولي أدم أوناس من ترك فريقه والإنتقال لنادي سامبدوريا الإيطالي على شكل إعارة الصيف القادم.

وكشف اليوم موقع “calcio web” أن الناديين يعملان من أجل الإتفاق حول إعارة 4 لاعبين من البارتينوباي لسامبدوريا الصيف المقبل.

وأضاف الموقع أن قائمة اللاعبين ال4 ضمت الجناح الجزائري أدم أوناس الذي لم يُشارك كثيرا هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

ويهدف مسيري فريق الجنوب الإيطالي إعارة أدم أوناس لمنحه الفرصة الكاملة من أجل المشاركة بإستمرار والتعود على أجواء “السيري أ”.

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